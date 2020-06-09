Hayvan pazarında çubuklu tokalaşma devri
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Hayvan pazarında çubuklu tokalaşma devri

Hayvan pazarında çubuklu tokalaşma devri Açılan hayvan pazarında çubuklu anlaşma alışveriş dönemi Besiciler turizm sezonunun canlanmasını bekliyor Şanlıurfa'da 1 Haziran normalleşme dönemi ile yeniden açılan canlı hayvan borsasında alıcı ile satıcı sosyal mesafe kuralına uyarak çubukla...

09.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:20

Hayvan pazarında çubuklu tokalaşma devri

Açılan hayvan pazarında çubuklu anlaşma alışveriş dönemi

Besiciler turizm sezonunun canlanmasını bekliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 1 Haziran normalleşme dönemi ile yeniden açılan canlı hayvan borsasında alıcı ile satıcı sosyal mesafe kuralına uyarak çubukla anlaşmaya varıyor. Pazarda besiciler, piyasanın hareketlenmesi için turizmin canlanması gerektiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 1 Haziran itibari ile normalleşme dönemi başladı. Normalleşme ile birlikte açılan birçok işyerinin yanında canlı hayvan pazarları da maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartı ile tekrar hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda 70 gün sonra açılan Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahipleri, piyasanın hareketlenmesi için turizmin tamamen canlanması gerektiğini söyledi. Korona virüs (Covid-19) ile birlikte hayvan pazarında da yeni bir dönem başladı. Pazarda satış sonrası anlaşmaların sosyal mesafe kurallara çerçevesinde çubukla yapıldığı görüldü. Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan kilosunda fiyatların 1 ile 1,5 lira arasında bir düşüş yaşandığını söyledi. Küçükbaş hayvanların 900 ile bin 500, büyükbaş hayvanların ise 7 ile 20 bin TL arasında satışa sunulduğu görüldü.

"Canlı hayvan fiyatları düştü"

Korona virüsün bir an önce etkisini kaybetmesini ve pazarın canlanmasını bekledikleri aktaran hayvan satıcısı Muhammed Erdem, "Lokantalar, kıraathaneler, piknik yerleri ve turizm mekanları tam anlamıyla hizmete alınırsa bizim hayvan pazarında da canlılık olur. Kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle canlı hayvan fiyatlarında 1-1,5 kilo düşüş yaşandı" dedi.

"Satıcı çok, alıcı yok"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası Dernek Başkanı İzzet Çiftçi, hayvan pazarında piyasanın durma noktasına geldiğini belirtti. Çiftçi, "Korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır hayvan borsası kapatılmıştı. 1 Haziran normalleşme süreci ile tekrar açılan hayvan borsasında piyasa durgun bir haldedir. Pazarda satıcı çok, alıcı yok. Şanlıurfa'da 1,5 milyon civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışa hazır durumda olmasına rağmen piyasanın çok durgun olduğunu görüyoruz. Pazarda piyasanın hareketlenmesi için turizmin canlanması gerekiyor. Temennimiz turizmin tamamen canlanması ve hayvan ihracatının başlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Hayvan pazarında çubuklu tokalaşma devri

Kaynak: İHA

Manşet

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