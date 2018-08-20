Hayvan Pazarında Arife Yoğunluğu

Sivas'ta canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.

Havaalanı yolu üzerine kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurban pazarında arife günü hareketilik arttı. Bayrama saatler kala elindeki küçükbaş kurbanlıkları satmak için uğraşan satıcılar ile alıcıları arasında sıkı pazarlıklar yapıldı.

Bazı alıcıların aldıkları küçükbaş kurbanları sırtlarında taşımaları ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Küçük baş kurbanı sırtında taşıyan Cihan Duman AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah herkese nasip etsin. Hayvan eziyet çekmesin diye, sürükleyerek götürmektense bende sırtıma aldım öyle taşıdım." dedi.

Satışların iyi olduğunu ve ellerinde bulunan kurbanların bitmek üzere olduğunu belirten Emin Çağlayan ise, "Kurbanlık satışları iyi fena değil, güzel satış var. Alıcı çoğaldı. Son gün olduğu için biraz düşmeler oluyor. İyi satışlar fena değil, nasip olursa bu yıl herkes kurban kesecek." ifadelerini kullandı.