Hayvan pazarına gelen vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramına sayılı günler kala Düzce'de hayvan pazarında ki yoğunlukta arttı.

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramına sayılı günler kala Düzce'de hayvan pazarında ki yoğunlukta arttı. Sosyal mesafeye aldırış etmeyen vatandaşlar, hayvan satıcıları ile kurbanlık pazarlıkları yaptı. Pazarlıklarda fiyatların yüksek olması vatandaşları kurbanlık almamaya iterken, hayvan satıcıları ise yem fiyatlarının yüksek olması nedeni ile fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kalması ile birlikte kurbanlık alacak vatandaşlar Düzce'de hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden pazar içerisinde kurbanlık arayan vatandaşlar, fiyatların yüksek olması nedeni ile kurbanlık alamadı. Fiyatların yem fiyatlarında ki artış nedeni ile yüksek olduğunu dile getiren hayvan satıcıları, Kurban Bayramı öncesinde de fiyatların düşmeyeceğini belirtti. Pazarda yeteri kadar hayvanın olduğunu fakat alıcının olmadığını söyleyen Hayvan Satıcısı Fuat Yavuz, "Şu anki durum yoğunluğa bakmayın. Yoğunluk varda şimdi satış zayıf. İleri ki zamanlar ne gösterecek bilmiyoruz. İnek konusunda sorun yok. Yeterli inek var şu anda. Kimsenin düşüncesi olmasın herkese yetecek kadar kurbanlık var. Fiyatlar kurbana yakın düşmez. Yem olmuş 100 lira, samanın düşme şansı yok. Zaten bugün kesim 39-40 lira olmuş. Adam kesse zaten o fiyat oluyor. Şu anda kesse zaten o fiyata inek veriyoruz. Kesim parasının altına verdiğin zaman zaten gidip kasaba kestirirsin. Şu an zaten fiyatlar düşük. Yüksek değil yani" dedi.

"Cumhurbaşkanına sesleniyorum, yem fiyatlarına müdahale etsin"

Bir başka hayvan satıcısı Ahmet Altan ise yurt dışından yem ithal edildiği için fiyatların yüksek olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu olaya müdahil olarak yerli yemlerin kullanılması için öncülük etmesi gerektiğini belirterek "Yem fiyatları çok sıkıntılı bir durumda. Ben diyorum ki, eğer yem fiyatları böyle giderse Türkiye'de hayvancılık sektörü biter. Yani 1-2 seneye kalmaz biter. Bu hayvancıların desteklenmesi lazım. Yem fiyatlarının ne olursa olsun düşmesi lazım. İthal yem geliyor. Kendi Türk malımızı değerlendiremiyoruz. Yurt dışından mal alıyoruz. Bunun sebebi yem fiyatlarının yüksek olması. Yem fiyatı ne zaman düşerse, piyasa o zaman düzelir. Herkes malını satar, herkes de kazanır. Türkiye'de çok güzel bir gelişme olur. Bu lafımı Cumhurbaşkanımızda duysun. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu fiyatın önüne geçmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'ndan önce Düzce'de kurbanlık satış fiyatlarının kilosu 50 lira ile 65 lira arasında değişiyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA