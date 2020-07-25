Hayvan pazarına gelen vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramına sayılı günler kala Düzce'de hayvan pazarında ki yoğunlukta arttı.

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi
25.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:02

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramına sayılı günler kala Düzce'de hayvan pazarında ki yoğunlukta arttı. Sosyal mesafeye aldırış etmeyen vatandaşlar, hayvan satıcıları ile kurbanlık pazarlıkları yaptı. Pazarlıklarda fiyatların yüksek olması vatandaşları kurbanlık almamaya iterken, hayvan satıcıları ise yem fiyatlarının yüksek olması nedeni ile fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kalması ile birlikte kurbanlık alacak vatandaşlar Düzce'de hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden pazar içerisinde kurbanlık arayan vatandaşlar, fiyatların yüksek olması nedeni ile kurbanlık alamadı. Fiyatların yem fiyatlarında ki artış nedeni ile yüksek olduğunu dile getiren hayvan satıcıları, Kurban Bayramı öncesinde de fiyatların düşmeyeceğini belirtti. Pazarda yeteri kadar hayvanın olduğunu fakat alıcının olmadığını söyleyen Hayvan Satıcısı Fuat Yavuz, "Şu anki durum yoğunluğa bakmayın. Yoğunluk varda şimdi satış zayıf. İleri ki zamanlar ne gösterecek bilmiyoruz. İnek konusunda sorun yok. Yeterli inek var şu anda. Kimsenin düşüncesi olmasın herkese yetecek kadar kurbanlık var. Fiyatlar kurbana yakın düşmez. Yem olmuş 100 lira, samanın düşme şansı yok. Zaten bugün kesim 39-40 lira olmuş. Adam kesse zaten o fiyat oluyor. Şu anda kesse zaten o fiyata inek veriyoruz. Kesim parasının altına verdiğin zaman zaten gidip kasaba kestirirsin. Şu an zaten fiyatlar düşük. Yüksek değil yani" dedi.

"Cumhurbaşkanına sesleniyorum, yem fiyatlarına müdahale etsin"

Bir başka hayvan satıcısı Ahmet Altan ise yurt dışından yem ithal edildiği için fiyatların yüksek olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu olaya müdahil olarak yerli yemlerin kullanılması için öncülük etmesi gerektiğini belirterek "Yem fiyatları çok sıkıntılı bir durumda. Ben diyorum ki, eğer yem fiyatları böyle giderse Türkiye'de hayvancılık sektörü biter. Yani 1-2 seneye kalmaz biter. Bu hayvancıların desteklenmesi lazım. Yem fiyatlarının ne olursa olsun düşmesi lazım. İthal yem geliyor. Kendi Türk malımızı değerlendiremiyoruz. Yurt dışından mal alıyoruz. Bunun sebebi yem fiyatlarının yüksek olması. Yem fiyatı ne zaman düşerse, piyasa o zaman düzelir. Herkes malını satar, herkes de kazanır. Türkiye'de çok güzel bir gelişme olur. Bu lafımı Cumhurbaşkanımızda duysun. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu fiyatın önüne geçmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı'ndan önce Düzce'de kurbanlık satış fiyatlarının kilosu 50 lira ile 65 lira arasında değişiyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Magazin
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Yargıtay'dan babalara 'soyadı' müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için trafik denetimi talimatı! 17 ilimizdeki 20 güzergahta sıkı tedbir alınacak
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Reha Özcan Hazal Kaya Ajda Pekkan
Spor Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Hayvan pazarına gelen vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 11:28:33. #1.15#
title