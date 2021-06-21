Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor

Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Belediyesi hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapmak isteyen vatandaşların 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı.

Sivas Belediyesi hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapmak isteyen vatandaşların 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre kurbanlıkların satışa sunulduğu hayvan pazarında satış yapmak isteyen vatandaşlar için yer tahsisi başvurularının 28 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayıp 02 Temmuz 2021 Cuma günü sona ereceği açıklandı.

Yerler kura çekimi ile belirlenecek

Müracaatların Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacağı söylenirken hayvan pazarında satış yapmak isteyen esnafların yerlerinin de kura çekimi ile belirleneceği bildirildi. Kura çekiminin Pazar yerinde yer alan çadırlar için 05 Temmuz Pazartesi saat 14.00'da yapılacağı, padoklar için ise aynı gün saat 15.00'da yapılacağı açıklandı. Sivas Belediyesi Hayvan Pazarında kurbanlık satışları, 06 Temmuz 2021 Salı günü itibariyle başlayacak. - SİVAS

Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor
Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor
Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başvurular bugün başladı! Kırtasiyecilere 5 bin lira destek yapılacak
Başvurular bugün başladı! Kırtasiyecilere 5 bin lira destek yapılacak
Tarihi zirveye koşan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Tarihi zirveye koşan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvan pazarı yer tahsisleri başvuruları başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:07:45. #1.14#

title