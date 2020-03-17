Hayvan Pazarı Kapatıldı İnegöl Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında hayvan pazarının da bir süreliğine kapatılması kararı aldı. Ayrıca barınak ziyaretleri de durduruldu.

Korona virüsüne karşı bir yandan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da tedbirlerini her geçen gün arttıran İnegöl Belediyesi, hayvan pazarına da kısıtlama getirdi. Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada hayvan pazarının bir süreliğine kapatıldığı ve barınak ziyaretlerinin de durdurulduğu ifade edildi.

İnegöl'de her hafta Perşembe günleri kurulan hayvan pazarı, korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici bir süre kapatıldı. İnegöl Belediyesi'nden gelecek ikinci bir emre kadar pazar kapalı kalacak. Öte yandan, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde de ziyaretler durduruldu. Vatandaşların çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak üzere sıkça ziyaret ettiği barınağın tedbirler kapsamında ziyarete kapatılması uygun görüldü.

Kaynak: Bültenler