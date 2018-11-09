Hayvan Parkının Yeni Gözdeleri Zebralar Oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Hayvan Parkı'na yabani hayvanlardan bir tanesi olan zebra, 81'inci tür olarak eklendi. Siyah-beyaz çizgileri ile zebralar vatandaşların ilgi odağı oldu.

En çok da çocukların ilgisini çeken zebralar, Tarsus Hayvan Parkı'nın yeni gözdesi haline geldi. Anavatanı Afrika olan ve atgiller ailesine mensup bir tür olan zebralar, Tarsus Hayvan Parkı'na gelen minik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Zafer, Gonca ve Yağmur isimli 1'i erkek 2'si dişi olan zebralar, Tarsus Hayvan Parkı'na renk katıyor.

"Ziyaretçi oranı arttı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, zebraların özellikleri hakkında kısa bilgiler vererek, "Zafer, Gonca ve Yağmur isimli zebralarımız 81'inci tür olarak Hayvan Parkı'ndaki yerini aldı. Büyük bir talep vardı. Yapılan anketlerde zürafa, fil ve zebra ziyaretçilerimiz tarafından çok isteniyordu. Bunlar içerisinden bu yıl için zebralarımızı aldık. Seneye diğer türleri de almayı hedefliyoruz. Zebralarımız şimdi bir aile olarak geldi ve inşallah sağlıklı bir şekilde burada yaşamını devam ettirip çoğalır. Bundan sonra hedefimiz tür sayımızı daha da artırmak. Ziyaretçi sayımız da geçen yıla oranla yüzde yüz arttı ve şu an 500 bini bulmak üzere. Bu da bizim için mutluluk verici. Vatandaşın talebi de yoğun. Yeni türler görmek istiyorlar ve çalışmalarımız da bu yönde devam edecek" dedi.

"2019 yılı içerisinde zürafa ve fil de eklenecek"

Tarsus Hayvan Parkı'ndaki tür sayısının 2014 yılında 60 olduğunu, 2018 yılında ise bu sayının 81'e ulaştığını kaydeden Cücük, "Hayvan sayısı da 2014 yılında 850 iken, 2018 yılında bin 350'ye yükseldi. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı giderek artan Hayvan Parkı, 2017 yılında 262 bin 530 kişi tarafından ziyaret edildi ve bu sayının 2018 yılında 500 bine ulaşması hedefleniyor. Hayvan Parkı'nın B Grubu Sınıf düzeyinden, en üst düzey olan A Grubu Sınıfı'na yükselmesi için gerekli müracaatlar yapıldı. Çevre duvarının yapımının tamamlanması ile de en üst sınıf hayvanat bahçesi kategorisine geçilmiş olacak. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Tarsus Hayvan Parkı bünyesine zürafa ve fil de dahil edilecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN