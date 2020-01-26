: Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi Avustralya'yı protesto etti

26.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:57

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, deve ve kedileri öldürmeyi planladığını iddia ettikleri Avustralya'yı protesto etti.

Ellerinde "Avustralya hayvan katliamını durdur", "Ağaca hayvana yeryüzüne özgürlük", "Kuraklığın sorumlusu develer değil vegan olmayan dünya" dövizleriyle Beşiktaş'taki Avustralya Başkonsolosluğuna gelen grup, deve, koala ve kanguru maskeleriyle sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Arzu Serter, Avustralya'nın 2019 yılı eylül ayından beri yandığını hatırlattı.

Serter, kontrol edilemelen yangınlar yüzünden yaban hayat nüfusunun ve doğal yaşam alanının çok büyük kayıplara uğradığını ve yangının devam ettiğini belirterek, "Belçika'nın yüzölçümünden daha geniş bir alana yayılan bu yangınlar yüzünden 25 insan ve bir milyardan fazla yaban hayvanı öldü. Bu rakamın içinde çiftliklerde insan kullanımı için yetiştirilen hayvanların ölümleri yer almıyor." dedi.

Dünyanın koalaların alevlerden kaçma çabalarını izlediğini hatırlatan Serter, şunları kaydetti:

"Avustralya Devleti ülkede süre gelen kuraklığı bahane ederek çiftliklere, evlere, klima cihazlarına, insanlara, insanların besledikleri hayvanlara ve yapılara zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin yaban devesinin öldürülmesine karar vermiş, kısa süre önce 5 bin deveyi katletmiştir. Bu kararın açıklanmasının ardından dünyadan gelen bütün tepkilere kulağını tıkamayı seçmiş olan katliamcı Avustralya Devleti hissedebiliyor canlılar olan hayvanları kullanıyor olmasındaki etik dışı pratik yetmezmiş gibi bu korkunç kararla hayvancılığın tatlı su kaynakları üzerindeki sömürücü etkisini tamamen görmezden gelerek su kıtlığının faturasını hayatta kalmak için olmazsa olmaz bir gereksinimi yerine getirebilmek için su içmeye çalışan masum develere kesmiştir."

Serter, Avustralya'yı hayvanları öldürmeyi bırakmaya davet etti.

Grup, sloganların ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: AA

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