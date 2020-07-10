Hayvan otlattıkları meraları iş makinesiyle tahrip edilen köylüler nöbet tutuyor
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Hayvan otlattıkları meraları iş makinesiyle tahrip edilen köylüler nöbet tutuyor

Hayvan otlattıkları meraları iş makinesiyle tahrip edilen köylüler nöbet tutuyor Bolu'da, 3 köyün hayvanlarını otlatmak için ortak kullandığı meranın fidan dikimi için tahrip edilmesine tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engellemek için merada nöbet tutmaya başladı.

10.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:19

Hayvan otlattıkları meraları iş makinesiyle tahrip edilen köylüler nöbet tutuyor

BOLU - Bolu'da, 3 köyün hayvanlarını otlatmak için ortak kullandığı meranın fidan dikimi için tahrip edilmesine tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engellemek için merada nöbet tutmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çaygökpınar, Vakıfgeçitveren ve Ovadüzü köylerinde yaşayan vatandaşların hayvanlarını otlatmak için kullandıkları ortak meranın 10 dönümlük bölümünde fidan dikimi çalışması başlatıldı. Fidanların dikileceği bölgeye giren iş makinelerinin hayvanların otladıkları yeşil alanlar tahrip ettiğini gören köylüler duruma tepki gösterdi. Hayvanlarının sürekli otladığı alanların kazılması nedeniyle uzaklara gittiğini ve geri dönmediklerini söyleyen köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engellemek için merada nöbet tutmaya başladı.

"Buraya fidan diktirmeyeceğiz"

Fidana karşı olmadıklarını ancak hayvanlarının otladığı meraya fidan diktirmeyeceklerini söyleyen Çaygökpınar köyü muhtarı Hüsamettin Biçer, "Burası 3 tane köyün ortak kullandığı meradır. Burası yüzyıllardır doğanın bize vermiş olduğu bir çayırdır. Daha önce orman açılarak yapılan bir çayır değil. Biz 4 gündür yetkililere buranın çayır olarak kalmasını istediğimizi söylüyoruz. Kimse bizi dinlemedi. Çayırı mahvettiler. Buraya fidan dikilecekmiş. Biz fidana, ormana karşı değiliz. Ormanları biz koruyoruz, gözetliyoruz. Buranın her yeri orman. Biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Burada hayvan otlatıyoruz. Yetkililer gerekeni yapsınlar. Biz buraya fidan diktirmeyeceğiz. O zaman hayvanlarımızı bırakalım, hayvancılığı, yaylacılığı bırakalım onlar yapsınlar" dedi.

Hayvan otlattıkları meraları iş makinesiyle tahrip edilen köylüler nöbet tutuyor

Kaynak: İHA

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