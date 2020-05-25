Hayvan otlatmaya gitti, tüfekle vurulmuş cesedi bulundu KAHRAMANMARAŞ'ta, dün sabah hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Ömer Biricik'in (51) arama çalışmaları sonucu tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, dün sabah hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Ömer Biricik'in (51) arama çalışmaları sonucu tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

Olay, Kalekaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Biricik, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Akşam hayvanlar, Biricik olmadan döndü. Bunun üzerine eşi, Ömer Biricik'i komşularının yardımıyla aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında Elmalısu mevkisindeki kayalıklarda Biricik'in cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ömer Biricik'in, boynundan vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Biricik'in av tüfeği de bulundu. Cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği veya kaza kurşunuyla mı öldüğü araştırılan Ömer Biricik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA