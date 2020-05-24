Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı – KONYA
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Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı – KONYA

Konya'nın Ilgın ilçesinde hayvan otlatma alanı yüzünden çıkan kavgada, baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

24.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:16

Konya'nın Ilgın ilçesinde hayvan otlatma alanı yüzünden çıkan kavgada, baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında dün meydana gelen olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.T'nin evinde ve gidebileceği adreslerde arama yaptı.

Ekipler, teknik takip sonucunda zanlının Ilgın'a gittiğini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.T, adliyeye sevk edildi.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında otlatma alanı yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. (35), av tüfeği ile Osman (56) ve oğlu Talip Çobanoğlu'na (35) ateş etmişti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli E.T, olayın ardından kaçmıştı.

Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı – KONYA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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