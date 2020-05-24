Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı Konya'nın Ilgın ilçesinde, hayvan otlatma alanı yüzünden çıkan kavgada, baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, hayvan otlatma alanı yüzünden çıkan kavgada, baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında dün meydana gelen olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.T'nin evinde ve gidebileceği adreslerde arama yaptı.

Ekipler, teknik takip sonucunda zanlının Ilgın'a gittiğini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında otlatma alanı yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. (35), av tüfeği ile Osman (56) ve oğlu Talip Çobanoğlu'na (35) ateş etmişti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüpheli E.T, Ilgın ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA