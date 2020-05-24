Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı
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Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, hayvan otlatma alanı yüzünden çıkan kavgada, baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hayvan otlatma yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı
24.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:02

Konya'nın Ilgın ilçesinde, hayvan otlatma alanı yüzünden çıkan kavgada, baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında dün meydana gelen olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.T'nin evinde ve gidebileceği adreslerde arama yaptı.

Ekipler, teknik takip sonucunda zanlının Ilgın'a gittiğini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında otlatma alanı yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. (35), av tüfeği ile Osman (56) ve oğlu Talip Çobanoğlu'na (35) ateş etmişti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüpheli E.T, Ilgın ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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