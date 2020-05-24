Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
24.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:27

Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü...Evladını kaybeden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Olayın ardından köyde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hayvan otlatma meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Evladının öldüğü haberini alan anne de kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, köyde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.

Olay dan akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Sağkulay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma meselesi sebebiyle M.G. ve A.G. isimli şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma ailelerinin de katılması ile silahlı kavgaya dönüştü. İki şahsın aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada Nevab S. (27), vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevab S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlunun öldüğü bilgisini alan Necla S. (50), kalp krizi geçirdi. Necla S. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kümeste saklanırken yakalandılar

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Jandarma komando timleri Sağkulak Mahallesinde operasyon başlattı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarısı ile iki aileden şüpheli toplam 9 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Köyde yapılan araştırmalarda şüpheli şahıslardan 2'si saklandıkları kümeste yakalandı.

9 ayrı evde sabah 06.00 itibaren yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 262 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 2 adet G1 piyade tüfeği, 101 adet G1 fişeği, 1 adet Sigsauer marka 9 milimetre tabanca, 1 adet CZ75 marka 9 milimetre tabanca, 1 adet Irak yapımı 7.6 5 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 tabanca şarjörü, bu tabancayla ait 9 adet fişek, 55 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 4 adet boş şarjör, 6 adet çeşitli kalibrelerde av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ağızdan dolma tarihi tüfek, 1917 model Mavzer piyade tüfeği, 1 adet kasatura, 101 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ayrıca olaya karışan şahıslara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
'Nerede o eski bayramlar' sözü bu bayram gerçek oldu
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeğin doğduğunu duyurdu
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Ersin Korkut Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 20:30:52. #1.15#
title