Hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Sakallı ve Ortaören mahalle sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hayvan otlatma meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
20.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:53

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Sakallı ve Ortaören mahalle sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakallı Mahallesi Belkaya Kümeevlerinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunan arazide Beykaya Kümeevleri sakinleri ile Ortaören Mahallesi sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada Sakallı Mahallesi Beykaya Kümeevlerinde ikamet eden M.V.K ağır, K.G ise kişide ayağına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralı olan M.V.K kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralı K.G. ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri, arazide yaptığı aramalar neticesinde Ortaören Mahallesi'nde ikamet eden F.Y, K.G ve S.Y olayda kullandıkları silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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