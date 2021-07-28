Hayvan otlatma meselesi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki kişi arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da iki kişi arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece merkeze bağlı Değirmendere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; köyde ikamet eden Ö.Ö. (19) ile M.G. (56), köy merasında koyunlarını otlattıkları sırada karşı karşıya geldiler. İkili arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürü sahipleri kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada Ö.Ö. yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla M.G.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği M.G. yere yığılırken, kavgayı ayırmak isteyen K.Ö. (19) ise koluna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.G.'nin cansız bedeni otopsi için Afyon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ö.Ö.'yü kullandığı tabanca birlikte yakalayıp gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı