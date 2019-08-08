Hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

08.08.2019 21:01

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K, tüfekle Mehmet ve Nazım Dönmez'e ateş etti.

Ağır yaralanan Mehmet Dönmez kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nazım Dönmez ise özel hastanede tedavi altına alındı.

Zanlı Mehmet K. ile kavgaya karıştıkları iddia edilen Ali ve İsmail K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA