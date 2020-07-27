Hayvan otlatırken uçurumdan düşen çoban kurtarıldı
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Hayvan otlatırken uçurumdan düşen çoban kurtarıldı

Hayvan otlatırken uçurumdan düşen çoban kurtarıldıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybedip 35 metrelik uçurumdan düşerek yaralanan Yusuf Erdoğan (55), AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hayvan otlatırken uçurumdan düşen çoban kurtarıldı
27.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:53

Hayvan otlatırken uçurumdan düşen çoban kurtarıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybedip 35 metrelik uçurumdan düşerek yaralanan Yusuf Erdoğan (55), AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay bugün sabah saatlerinde Mıhrap Yaylası'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak için dağa giden Yusuf Erdoğan, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip 35 metrelik uçurumdan kayalık alana düşerek yaralandı. Durumu gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekiplerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ı düştüğü yerden kurtarmak için operasyon yaptı. Yaralı çobanının düştüğü uçuruma kontrollü bir şekilde inen ekipler, Yusuf Erdoğan'ı sedyeyle güvenli bölgeye taşıdı. Buradan ambulansa alınan Yusuf Erdoğan, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yusuf Erdoğan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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