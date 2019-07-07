Hayvan otlatırken ölü bulundu

Hayvan otlatırken ölü bulundu

Samsun'da bir kişi, hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.

Hayvan otlatırken ölü bulundu

Samsun'da bir kişi, hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Yeraltı Mahallesi Yanmış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinden otobüs şoförü olarak görev yaparken emekli olan 4 çocuk babası Ali Akbaş (59), hayvan otlatırken yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Ali Akbaş'ın ölümü şüpheli bulundu. Akbaş'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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