Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
03.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:10

Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü.

Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı.

Olay, Ömerli ilçesine bağlık Sulakdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan ve Azat Yılmaz kardeşler tarlada hayvanlarını otlattığı esnada yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra yönlendirdi. Bu sırada aniden bastıran yağıştan hayvanlarını korumak için ahıra götürmek isteyen kardeşlerin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kardeşler, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Ramazan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Düşen yıldırımın isabet ettiği Azat Yılmaz ise Kızıltepe'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yıldırımın düştüğü alanda bulunan hayvan sürüsündeki 150'ye yakın hayvan da telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MA-YRT-ÖK-Y)

Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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