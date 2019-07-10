Hayvan otlatan çoban, yaylada ölü bulundu

GÜMÜŞHANE'de merkeze bağlı Çorak köyünde çobanlık yapan Selahattin Bayrak (62), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için gittiği merada ölü bulundu.

Köydeki Kurtdere yaylasına hayvanlarını otlatmaya götüren Selahattin Bayrak'tan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı. Yakınları, Bayrak'ı merada yerde hareketsiz yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bayrak'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Selahattin Bayrak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Şhane