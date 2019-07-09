Hayvan otlatan adam merada ölü bulundu

Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan kişi merada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Maçka ilçesinde hayvancılık yapan 62 yaşındaki Selahattin Bayrak, yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için Gümüşhane merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içindeki Kurtdere Yaylasına geldi.

Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için mera alanına inen Bayrak'tan haber alamayan yakınları, meraya geldiklerinde Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Bayrak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Bayrak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA