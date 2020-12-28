Hayvan Oteli'ne büyük ilgi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hayvancılığa yönelik projeleriyle her geçen gün büyük ivme kazanan Ordu'da hayvancılık kolay ve pratik hale getiriliyor.

Yaklaşık bir sene önce Mesudiye ilçesinde Başkan Güler'in girişimleriyle açılan "Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi" besicilerin yüzünü güldürüyor. 200 büyükbaş kapasiteli otel, kış ayı geldiğinde şehre inen ya da il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Besicilerin kış aylarında büyükbaşlarını bıraktığı bu otelde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor, aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor. Otelde bakımları yapılan hayvanların sütünden elde edilen gilik peyniri, tulum peyniri, çökelek ve tereyağı gibi ürünler de Altınordu ilçesinde teleferik alt istasyonunda bulunan yöresel ürünler satış birimlerinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Sayı artacak

Hayvancılığı kolay ve pratik hale getirmek için kurulan tesisin Ordu genelinde yaygınlaştırılacağına dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Burada hayvanlarımıza bakıyoruz, besliyoruz, bahar aylarında ise sahiplerine teslim ediyoruz. Aynı zamanda büyükbaş isteyen vatandaşlarımıza da hayvan kiralayabiliyoruz" dedi.

Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:

"Mesudiye ilçemizde hayvan sahipleri kış ayının gelmesinden dolayı ya da il dışında yaşadıkları için hayvanlarına bakamayabiliyorlardı. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Mesudiye'de bir merkez kurduk. Burada hayvanlarımıza bakıyoruz, besliyoruz, bahar aylarında ise sahiplerine teslim ediyoruz. Aynı zamanda büyükbaş isteyen vatandaşlarımıza da hayvan kiralayabiliyoruz. Bunun dışında yazın burada süt ihtiyacı olan, hayvanları sevmek isteyen, onlarla hayatlarını buluşturmak isteyen vatandaşlarımıza da kiralıyoruz. Hayvancılığı kolay ve pratik hale getirmek için açtığımız bu tesisleri il genelinde sayısını artıracağız"

"Hayvanların satılmasının önüne geçeceğiz"

Kış ayı geldiğinde hayvanların satılmasının önüne geçmek için bakım otelinin açıldığını belirten Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey'in Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu modelini biz de Mesudiye ilçemizde başlattık. Böyle bir projeyi hep birlikte hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Vatandaşlarımız hayvanlarını bakacak yer bulamadıkları için hayvanlarını çok ucuz olarak veriyorlardı. Biz de bunların önüne geçmek için hayvan bakım otelimizi açtık" şeklinde konuştu.

Sütlerden organik ürünler üretiliyor

Bakım ve beslemeleri yapılan hayvanların aynı zamanda sütünü katma değerli ürünlere çevrildiğini ifade eden Tesis Sorumlusu Murat Güneysu, "Bu tesis bir sene önce Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesinin girişimleriyle oluşturuldu. Şu anda burada 170 tane hayvana bakıyoruz. Vatandaşın teslim ettiği hayvanların burada tüm bakımını ve beslenmesini yapıyoruz. Yine hayvanların sütünü de değerlendiriyoruz. Hem dışarıdan süt alıyoruz hem de kendi hayvanlarımızın sütünü sağarak işletmemizde değerlendiriyoruz. Bunları peynire, çökeleğe, tereyağına dönüştürüyoruz" diye konuştu.

"Kışın satıyor, yazın pahalıya geri alıyorduk"

Açılan tesisle birlikte hayvanlarını satmak zorunda kalmadıklarını söyleyen Mesudiyeli besiciler, "Kışın merkeze gelirken hayvanlarımızı satmak zorunda kalıyorduk. Yazında pahalı bir şekilde geri alıyorduk. Bu tesisle birlikte hayvanlarımızı buraya bıraktık, çok mutluyuz. Bu tesis bize bu anlamda büyük bir kolaylık sağlamış oldu. Allah razı olsun" şeklinde konuştular. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı