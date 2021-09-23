Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sezen ARAT, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından çevrim içi olarak organize edilen seminer etkinliğinde "Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo-Bankalar" konulu bir seminer verdi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Sezen ARAT, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından çevrim içi olarak organize edilen seminer etkinliğinde "Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo-Bankalar" konulu bir seminer verdi.

Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda öğrenci, akademisyen ve farklı mesleklerden katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen seminerde Prof. Dr. ARAT, ekibi ile birlikte üretmiş olduğu ve 2009, 2010 yılında doğan Türkiye'nin ilk klon sığırları ile birlikte dünyada teknolojinin geçmişten günümüze nasıl bir gelişme gösterdiği hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Çok sayıda sorunun sorulduğu ve yaklaşık iki saat süren seminerinde teknolojinin henüz çözülmemiş sorunları olmasına karşın ülkemizde üretilmiş olan Boz Klonların halen hayatta oldukları ve hiçbir sağlık sorunu yaşamadıklarını belirten Prof. Dr. ARAT gen kaynaklarının korunmasında dondurulmuş materyallerin saklandığı gen bankalarının önemine dikkat çekerek bu bankalarda saklanan hücrelerin gelecekte nesli tükenmiş önemli gen kaynaklarının klonlama teknolojisi kullanılarak geriye getirilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Tanem Sivar Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Balotelli Mario Balotelli Lionel Messi Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Emine Erdoğan Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvan Klonlama Teknolojisi ve Biyo Bankalar Semineri Gerçekleşti 09-04-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 02:15:03. #1.11#