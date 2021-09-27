Hayvan İçme Suyu Göletleri Temizliği Aralıksız Sürüyor - Haberler
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Hayvan İçme Suyu Göletleri Temizliği Aralıksız Sürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Hayvan İçme Suyu Göletleri Temizliği Aralıksız Sürüyor

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde hayvan içme suyu göletleri yapımı ve temizliğine ağırlık verdi.

MANİSA (Habermetre) - İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde hayvan içme suyu göletleri yapımı ve temizliğine ağırlık verdi. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesine bağlı Gökveliler Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinde başlatılan temizlik çalışması da tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın kalkınmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Gökveliler Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası göletin üreticiler için daha faydalı hale geldiği belirtilirken, Gökveliler Mahallesi sakinleri, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

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Haber: Hayvan İçme Suyu Göletleri Temizliği Aralıksız Sürüyor - Haberler
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