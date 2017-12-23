Hayvan Hırsızlığından Gözaltına Alınan 3 Kişiden 2'si Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Hayvan Hırsızlığından Gözaltına Alınan 3 Kişiden 2'si Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Uşak’ın Ulubey İlçesi Aksaz Köyü’nde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hayvan Hırsızlığından Gözaltına Alınan 3 Kişiden 2'si Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Uşak'ın Ulubey İlçesi Aksaz Köyü'nde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ın Ulubey İlçesi Aksaz Köyü'nde hayvan hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen B.G, N.K ve B.T isimli şahıslar Jandarmanın yaptığı araştırmalar neticesinde Uşak'ta ikamet ettikleri evde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden B.G ve N.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken B.T isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - UŞAK

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