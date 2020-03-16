Hayvan hırsızlığından 2 tutuklama
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Kaynarca, Malatya, Eylül, 3. Sayfa

Hayvan hırsızlığından 2 tutuklama

Malatya'da iki ayrı yerde 5 büyük baş hayvanların çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

16.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:26
Hayvan hırsızlığından 2 tutuklama

Malatya'da iki ayrı yerde 5 büyük baş hayvanların çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynarca Mahallesinde 3 Mart 2020 tarihinde bahçe içerisinde bulunan ahırdan 4 adet büyükbaş hayvanın çalınması, 27 Eylül 2019 günü Meydanbaşı Mahallesinde bulunan ahırdan 1 adet büyükbaş hayvan çalınması olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüpheliler Ö. F. C. ve G. A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak gözaltına alındı.


Ayrıca şahısların çalmış oldukları büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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