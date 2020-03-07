: Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

07.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:22

Yozgat'ta 48 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Sarak köyünde 5 Mart'ta S.A'ya ait 48 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında B.Y'yi yakaladı.

Hayvanları tırla Ankara'ya götürdüğü öne sürülen H.G. ile bunları satın aldığı iddia edilen K.Ç, A.Ö, M.Ö, E.Y. ve K.D. de yakalandı.

Jandarma ekipleri, çalınan 48 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari T.Y'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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