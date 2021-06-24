Hayvan hırsızlığı suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi Manisa'da yakalandı
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Hayvan hırsızlığı suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi Manisa'da yakalandı

Hayvan hırsızlığı suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi Manisa'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi, Manisa'da yakalandı.

Denizli'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla aranan aynı aileden 5 kişi, Manisa'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Buldan ve Güney ilçelerinde 12 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma sonucu kendilerini "Pire Grubu" olarak tanımlayan aynı aileden Z.P. (41), S.P. (44), E.P. (17), T.U. (44) ve A.K'nin (42) Ege Bölgesi genelinde çok sayıda hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlendi.

Soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonla Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen çalıntı av tüfeği de sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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