Hayvan hırsızlığı operasyonu
Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 5 kişiden dördü tutuklandı.
Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 5 kişiden dördü tutuklandı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ziyaret kasabasında arazide otlarken çalınan Erol Soba'ya ait 3 büyükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu, çalınan hayvanları çaldıkları iddiasıyla 5 kişi evlerinde gözaltına alındı. Bu kişilerden birinin ahırında yapılan aramada 3 büyükbaş hayvan bulundu.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan dördü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bulunan 3 büyükbaş hayvan ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.