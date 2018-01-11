Hayvan Hırsızlığı İddiası

Tokat'tan çalınan ve Samsun'da bulunan küçükbaş hayvanları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat'ın Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi'nde F.B'ye ait ahırdan 75 küçükbaş hayvan ile bir köpek ve av tüfeğinin çalınmasıyla ilgili Samsun'un Çarşamba ilçesinde C.B'nin ev ve eklentilerinde yapılan arama yaptı.

Yapılan aramada bulunan 66 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.