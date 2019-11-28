Hayvan hırsızları yakalandı
Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde 6 hayvanı çalınan V.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde 6 hayvanı çalınan V.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Şuhut ilçe sınırına yakın bölgede hayvanları otlatmak amacıyla bırakan V.A bıraktığı hayvanlardan belirli aralıklarla 6 tanesinin kaybolduğunu fark etti.
Durumu Sandıklı ilçe jandarma ekiplerine haber veren V.A'nın tarifi doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler H.T, İ.D. ve A.D isimli şüphelilerin belirtilen tarihlerde bahse konu yerde sıklıkla görüldüğünü tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.T'nin itirafı ile çaldıkları hayvanları Sandıklı merkezde sattıklarını belirtti.
Mahkemeye sevk edilen 3 zanlı serbest bırakıldı.