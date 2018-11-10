Hayvan Hırsızları Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde hayvan çalan hırsızlar, ilçe jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Mercimekli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 2 adet büyükbaş hayvanı beraberinde getirdikleri 56 AK 582 plakalı araca yükleyip olay yerinden uzaklaşan H.G. ve K.Ç.'yi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kamyonetin plakası ve hırsızların eşkallerini alan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmanın ardından zanlıları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayına karışan kamyonete ise el konuldu. - MARDİN