Hayvan Hırsızları Yakalandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde hayvan hırsızlığına karışan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, 28 Ağustos akşamı Çilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. isimli şahsın ahırından çalınan büyükbaş hayvan, Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulundu. Hayvan hırsızlığına karışan 2 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan hayvan ise sahibine teslim edildi. - DÜZCE