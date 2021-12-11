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Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerinin hayvan kaçakçılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 5 kişi yakalandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerinin hayvan kaçakçılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Posof Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan hırsızlığı ve hayvan kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik titizlikle uzun süreli yapılan çalışmalar neticesinde Posof ve Damal ilçesinde ikamet eden şüpheli 5 şahıs tespit etti. Şahısların ikametlerine sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda muhtelif suç unsurları ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. 5 zanlı bugün haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - ARDAHAN

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