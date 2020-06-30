'Hayvan hareketleri, hastalıkların ülkeler arası yayılmasında risk unsuru'
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'Hayvan hareketleri, hastalıkların ülkeler arası yayılmasında risk unsuru'

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan hareketlerinin, Covid-19 ya da benzeri hastalıkların bir ülkeden başka ülkeye yayılması noktasında risk unsuru olduğunu söyledi.

'Hayvan hareketleri, hastalıkların ülkeler arası yayılmasında risk unsuru'
30.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:17

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan hareketlerinin, Covid-19 ya da benzeri hastalıkların bir ülkeden başka ülkeye yayılması noktasında risk unsuru olduğunu söyledi. 2015 yılından bu yana yurt dışında vekalet yoluyla kesilen kurban sayısının arttığına değinen Eroğlu, "Vekalet yoluyla kurban kesimlerinin mümkünse ülkemiz içinde yetiştirilen hayvanların kesimi yoluyla olmasını da özellikle bu dönemde talep ediyoruz" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yurt dışında her Kurban Bayramı'nda vekalet yoluyla kurban kesiminin olduğunu, 2015 yılından bu yana yurt dışında kesilen kurban sayısının arttığını belirtti. Geçen yıl 80-100 bin büyükbaş, 200-250 bin küçükbaşın kesiminin vekalet yoluyla Türkiye dışında yapıldığını belirten Eroğlu, "Bunun da yaklaşık 150 milyon dolarlık bir mali bütçesi oluşmuş durumda. Zaruret hallerinde bu tür kesimler olabilir. Ancak biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu organizasyonların ülkemiz içerisinde yapılmasını, vekalet sisteminin ülke içerisinde uygulanmasını doğru buluyoruz ve talep ediyoruz. Bunu, hem hayvan yetiştiricilerimizin zarar görmemesi hem de hayvancılığımızın sürdürülebilirliği açısından istiyoruz. Ayrıca bu durum kayıt altına alınamadığı için de bir cari açığa sebep veriyor. Bundan dolayı vekalet yoluyla kurban kesimlerinin mümkünse ülkemiz içerisinde yetiştirilen hayvanların kesimi yoluyla olmasını talep ediyoruz" diye konuştu. 

'YERLİ VE MİLLİ HAYVANCILIĞIMIZI DESTEKLEMİŞ OLURUZ'Vekalet yoluyla kurban kesiminin Türkiye'de yapılıp ardından etlerin şoklanarak ihtiyaç olan ülkelerdekilere ulaştırılması gerektiğini savunan Eroğlu, şunları söyledi: "Bu bizim hayvancılığımızın sürdürülebilirliğini ve yetiştiricimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamış olacak. Ülkemiz dışında yaşayan vatandaşlar oldukları yerde kesim yaptırabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ülkemizdeki insanlar da ihtiyacı olan ülkelerdeki insanlara yardım olsun amacıyla bu vekaleten kesim işini yaptırıyor. Biz bu vekaleten kesime karşıymışız gibi görüş beyan etmiyoruz. Bir ülkedeki insanların buna ihtiyacı varsa bu işlem uygulanabilir; ama biz kendi ülkemize dönük, kendi hayvancılığımızın ön planda tutularak bunun yapılması gerektiğini savunuyoruz. Aslında değişen bir şey yok. Sadece kendi yerli üreticimizi, yetiştiricimizi desteklemiş oluyoruz. Kurban Bayramı hayvancılığımıza aynı zamanda pozitif katkıları olan bir olgudur. Bundan dolayı kendi yetiştiricimizin hayvanına yönelirsek, vekaleti ülkemiz içerisinde uygularsak yerli ve milli hayvancılığımızı desteklemiş oluruz ve bunun da sürdürülebilirlik açısından hayvancılığımıza da büyük katkısı olur." 

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, hayvan hareketlerinin virüsün taşınmasında etkenlerden biri olduğunu söyleyerek, koronavirüs sürecinde hayvan hareketlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı. Eroğlu, "Hayvan hareketleri Covid-19 ya da benzeri hastalıkların bir ülkeden başka bir ülkeye yayılması noktasında bir risk unsurudur. Ondan dolayı sadece bu süreçte değil, biz hem küçükbaşta hem büyükbaşta kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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