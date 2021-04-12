Hayvan haklarını savunan bir grup, kürklü montlar satan bir firmanın önünde protesto gösterisi düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan haklarını savunan bir grup kürklü montlar satan bir firmanın önünde protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan haklarını savunan bir grup kürklü montlar satan bir firmanın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Regent Caddesinde bulunan firmanın girişine oturan grup, hayvanların giyim sektöründe kullanılmamasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar