Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek
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Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek

15.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:18

- Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek Hayvan hakları savunucusu 64 yaşındaki Semih İğdigül, yürüyüşle hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını umut ediyor Hayvanlara yönelik artan şiddet olaylarına tepki gösteren hayvan hakları savunucusu aynı zamanda dizi oyuncusu...

- Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek

Hayvan hakları savunucusu 64 yaşındaki Semih İğdigül, yürüyüşle hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını umut ediyor

MERSİN - Hayvanlara yönelik artan şiddet olaylarına tepki gösteren hayvan hakları savunucusu aynı zamanda dizi oyuncusu 64 yaşındaki Semih İğdigül, konuya dikkat çekmek amacıyla Mersin'den İzmir'e yürümek için yola çıktı.

Hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekerek, işkencelerin son bulmasını istediğini belirten İğdigül, "Hayvanlara yönelik tüm bu kötülükleri İzmir'de anama şikayet edeceğim" dedi. İğdigül Mersin Erdemli'den başlayan yürüyüş rotasındaki şehirlerde hayvan hakları ile ilgili bilgilendirmelerde de bulunacağını kaydetti.

Rotasının başlangıç noktası olan Erdemli'de konuşan Semih İğdigül, "Hayvan haklarını savunan bir kişi olarak yeter diyorum, gerçekten yeter. Hele hele son zamanlarda bu canlarımıza yapılan işkenceler, katliamlar, kol bacak kesmeler, yakmalar, tecavüzler her türlü ama her türlü işkenceye, kötülüğe karşı ben yeter artık diyorum. Mersin Erdemli'den başlayarak artık seslerini duyurmak amacıyla canlarımızı yaşatmak istiyoruz. Bu sloganla İzmir'e 1200 kilometrelik yolu kat etmek istiyorum. Rotam odur" dedi.

"Canlara yapılan kötülükleri anama şikayet edeceğim"

"Allah bana sağlık sıhhat verirse ayaklarım patlayacak, tırnaklarım yara olacak ama canların haklarına da dikkat çekeceğim" diyen İğdigül, "Ben 64 yaşındayım. Gidip o canların sesini duyurmak için elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım. Rotam buradan Alanya, Antalya, Muğla, Söke üzerinden İzmir. Anama gidiyorum, anama. Şikayet etmeye gidiyorum. Bu kötülükleri, bu insanları anama şikayet etmeye gidiyorum" şeklinde konuştu.

İğdigül yürüyüş rotası boyunca insanlara hayvan hakları ile ilgili bilgilendirmelerde de bulunacak.

Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek
Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek
Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek
Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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