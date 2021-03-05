Hayvan Hakları Yasası Neden Çıkmıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili bakan ve milletvekillerinin, hayvanların korunması için yeni bir yasa çıkarılacağını açıklamasına karşın hükümetin hazırladığı tasarı halen Meclis'e ulaşmadı.