Hayvan Hakları Yasası Neden Çıkmıyor?
05.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili bakan ve milletvekillerinin, hayvanların korunması için yeni bir yasa çıkarılacağını açıklamasına karşın hükümetin hazırladığı tasarı halen Meclis'e ulaşmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partili bakan ve milletvekillerinin, hayvanların korunması için yeni bir yasa çıkarılacağını açıklamasına karşın hükümetin hazırladığı tasarı halen Meclis'e ulaşmadı
Kaynak: DailyMotion.com