Hayvan Hakları Savunucuları Mecliste

Hayvan haklarına ilişkin STK, platform ve dayanışma grubu üyelerinden oluşan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri, Meclise gelerek, temaslarda bulundu.

Temaslara dair AA muhabirine bilgi veren sanatçı Yonca Evcimik, hayvan haklarına dair hazırlanacak kanun teklifi için 2012 yılından beri çalışma yürüttüklerini, bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığında bir toplantı yaptıklarını söyledi. Evcimik, görüşmeye 350 STK'nin toplu oluşumu olarak katıldıklarını belirtti.

Toplantıda çeşitli bakanlıklardan temsilcilerin de yer aldığını dile getiren Evcimik, hayvan haklarına dair beklenen yasanın çıktığına yönelik haberlerin yapıldığını, fakat böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, tartışmaların devam ettiğini söyledi.

STK'ler ve hayvanseverler olarak kırmızı çizgilerini anlattıklarını ifade eden Evcimik, bunlardan birisinin yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun, hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp alındığı yere bırakılmasına ilişkin maddesi olduğunu dile getirdi. Bu maddenin doğru uygulanabilmesi için belediyelere yaptırımın şart olduğunu vurgulayan Evcimik, "Şayet belediyeler bugüne kadar bu maddeyi uygulasalardı bu kadar çok popülasyon olmazdı." dedi.

"Belediyeler, kanunu uygulamadı"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ise belediyelerin, hayvan haklarına yönelik kanunu uygulamadıklarını savunarak, "Görüşmede, belediyelerin, hayvanlar çoğaldıkça 'vatandaş şikayet ediyor' bahanesiyle bu hayvanları topladıklarını ve zehirlediklerini anlattık." ifadesini kullandı.

İlgili bakanlığın, kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisinin olmamasını eleştirdiklerini aktaran Çıtırık, "Vahşet ve işkence yapan belediye görevlileri üzerinde bir cezai yaptırım olmadığını söyledik. Belediyeler üzerinde bakanlığın idari yaptırımını koymazsanız, bu belediyeler ne bakımevi kurar ne kısırlaştırma yapar ne de hayvanlara ilişkin herhangi bir çalışma yapar." diye konuştu.

Çıtırık, Hayvanları Koruma Kanunu'nun, belediyeler tarafından uygulanmadığını, her defasında çözüm olarak sokaklardaki hayvanları toplama yoluna gidildiğini kaydetti. Çıtırık, havyan haklarına ilişkin kanun teklifinin oluşmasının her aşamasında STK'ler olarak bulunmaları gerektiğini belirtti.