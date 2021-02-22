Hayvan hakları kuruluşu PETA, Fransız ordusunun hayvanların katledildiği tatbikata katılımını kınadı
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Hayvan hakları kuruluşu PETA, Fransız ordusunun hayvanların katledildiği tatbikata katılımını kınadı

22.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:08
Hayvan hakları kuruluşu PETA, Fransız ordusunun hayvanların katledildiği tatbikata katılımını kınadı

Hayvanlara Muamelede Etik Derneği (PETA), Fransız askerlerinin geçen yıl Tayland'da düzenlenen ve hayvanların öldürüldüğü "askeri eğitim tatbikatına" katılmasına tepki gösterdi.

Hayvanlara Muamelede Etik Derneği (PETA), Fransız askerlerinin geçen yıl Tayland'da düzenlenen ve hayvanların öldürüldüğü "askeri eğitim tatbikatına" katılmasına tepki gösterdi.

PETA'dan yapılan açıklamada, Fransız askerleri Tayland'da ağustos ayında yapılan Cobra Gold tatbikatının sadece güçlendirme ekibi içerisinde yer almış olsalar da hayvanların katledilmesini içeren askeri hayatta kalma tatbikatlarına hiçbir şekilde katılmaması gerektiği vurgulandı.

Askerlerin, hayvanların öldürülmesi ve yenilmesinden zevk alınan bir organizasyonda yer almasının kınandığı kaydedilen açıklamada, gıda tedariki amaçlı bu eğitimin hayvanlara acı çektirilmeden de gerçekleştirilmesinin yolları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

PETA, Fransa Savunma Bakanlığına konuyla ilgili gönderdiği mektupta, Fransız askerlerinin bu tatbikatta yer almasının ordunun onurunu incittiği, kamu sağlığını tehdit ettiği ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları tehlikeye attığı belirtildi.

Mektupta Savunma Bakanlığından, tatbikatın organizatörlerine canlı hayvan kullanımının yasaklaması çağrısında bulunması istendi.

Geçen yıl ağustosta ABD ve Tayland tarafından düzenlenen tatbikatın sosyal medyaya düşen görüntülerinde, askerlerin hayatta kalmak için yılan, akrep, keler gibi hayvanları canlı canlı yedikleri ya da öldürerek kanlarını içtikleri görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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