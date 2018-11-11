Hayvan Hakları İçin Eylem Yaptılar

Antalya'da bir grup hayvansever, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması talebiyle eylem yaptı.

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu üyeleri, hayvan haklarına yönelik taleplerini dile getirmek üzere Muratpaşa ilçesindeki Attalos Heykeli önünde toplandı.

"Can veririz ama canlarımızı vermeyiz" sloganıyla eylem yapan hayvanseverler, ellerinde "Hayvana şiddete hayır", "Katliam yasa tasarısını istemiyoruz", "Hayvanların yaşamları yasalarla koruma altına alınsın", "Ölüm yasasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Delegasyon adına açıklama yapan Şebnem Ebinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin artması karşısında, bu suçların Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması yönünde çalışma yapılması için talimat verdiğini hatırlattı.

Ba talimat üzerine ilgili bakanlıkça yürütülen hazırlık çalışmalarının, istenilen yönde olmayıp sokak hayvanlarını toplu barınaklara hapsetmeyi öngören düzenlemeler içerdiğini ileri süren Ebinç, şunları kaydetti:

"İzle-denetle kılıfı altında yüzbinlerce hayvanın devasa toplama kamplarına kapatılmasını içeren yasa tasarısının katliamlar getireceğini ve bunun yanında sokak hayvanı sayısında da artışlara sebep olarak kırsalda yaşayan halktan gelen şikayetleri çözmekten ziyade büyüteceğini Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz."

Ebinç, Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamına alınarak işkence, tecavüz, öldürme suçlarının 2 yıl 1 aydan başlamasını, kanunu uygulamayan belediyelere idari yaptırım uygulanmasını, hayvanlar üzerindeki vahşete ve zulme son verimesini, internet, dükkan ve üretim çiftliklerindeki satışların 5 yıl yasaklanmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.