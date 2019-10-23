23.10.2019 03:40

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Yel: "Olayların daha aktif caydırıcı şekilde ortadan kaldırılabilmesi için önerilerimiz oldu"

"Hayvan hakları ihlallerinin giderilmesi için iddialıyız. İnşallah adımları mevzuatta değiştirerek uygulamada sahaya yansıtacağız"

ANKARA - Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, "Olayların daha aktif caydırıcı şekilde ortadan kaldırılabilmesi için önerilerimiz oldu. Hayvan hakları ihlallerinin giderilmesi için iddialıyız. İnşallah adımları mevzuatta değiştirerek uygulamada sahaya yansıtacağız" dedi.

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yel, hayvanların siyaseti olmayacağını belirterek, "Hayvan hakları ihlallerine onların özünden bakarak üzerimize üşen tarihi görevi yerine ettirmek zorundayız. Merhamet kültürünün dünyaya örnek tekil edecek uygulamaların yapılması mümkündür. En kısa zamanda kanunlaşması için geekli takibi yapacağız, var üçümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz alanımızı genişleterek tüm hayvanların hakları ve sorularıyla ilgili çalışmamızı genişleterek 34 maddelik tespit ve önerilerimiz oldu. Olayların daha aktif caydırıcı şekilde ortadan kaldırılabilmesi için önerilerimiz oldu. Hayvan hakları ihlallerinin giderilmesi için iddialıyız. İnşallah adımları mevzuatta değiştirerek uygulamada sahaya yansıtacağız" dedi.

Hayvanların Korunması Yasası'nın Hayvan Hakları Yasası olarak değiştirilmesini isteyen Yel, "Duygusal varlık, canlı olarak kabul edilmesiyle raporumuza başladık. Ev hayvanı şehir hayvani yabani hayvan sınıflandırmasıyla birlikte işkence, kötü muamelenin karşısında daha caydırıcı olması için kabahatler kanunu caydırıcı cezalardan çıkılarak ceza kanunu öznesi olması konusunda önerimiz var gerçekleşebilmesi için komisyon üyeleriyle gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Hayvanlara kötü muamelede cezalar ertelenmesin affedilmesin, 2 yıl bir ay düzenleme yapılsın.Belediyelerin görevlerini yapmadıklarını gördük barınak kurma kısırmaştırma yetersiz olduğunu gördüklerimizden dolayı epey yol alınması gerektiği kanaatine vardık" ifadelerini kullandı.

234 belediyede barınakların bulunduğunu söyleyen Yel, "Bunlar da hayvanların şiddet gördüğü acı çektiği yerler haline gelmiş durumdalar. Acil yapılması gereken atılması gereken adımları var. İhmal eden görevliler bu konu üzerine daha çok eğilsinler, sorumluluklarını yerine getirmeyenler cezai müeyyideye uğrayacakları bilincinde olsunlar. Barınaklarda sertifikalı personel çalışsın. 24 saat barınakların izlenmesi, vatandaşların gözetlemesi, ihbar, şikayet mekanizmasının geliştirilmesinin önemli olduğunu öngörüyoruz. Belediyelerin maddi olarak desteklenmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığından fon kurulması talebimiz var" dedi.

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Yel, şöyle konuştu:

"4. sınıfta hayvan saygısı müfredatta ders olarak okutulmasını öneriyoruz. Yeni nesil bu konunda daha çok bilinçli olsunlar. Çocuklarımızı hayvan sevgisi konusunda eğitmeliyiz. Yunus parkları hayvanat bahçeleri göçmen kuşları faytonlarda ilgili de çalışmalarımızı yürüttük. Gerekli önlemler aldıktan sonra kuvvetli atlar kullanılmak parkuru kısa olmak kaydıyla sadece düz parkurda sembolik olmak kaydıyla yerel yönetimlerin kendi takdiriyle yapabilecekleri bir iş olması sonucunda önerimiz oldu ama. atlı faytonun genel olarak kullanılmaması görüşümüzü de söyledik. Bu konuyu mevzuat düzenlemeleri sırasında ele alacağız. Türkiye'de yunus parklarının açılmasının kesinlikle yasaklanması mevcutların da rehabilitasyon merkezi oluşması için buradaki deniz memelilerinin de 2 yıl içinde geçerek hayatlarının orada tamamlamaları iki yılda sonra tamamen yasaklanması görüşümüz var. Bir yeni görevlendirme ile 1 Temmuz 2020'ye kadar Türkiye'deki sokak hayvanı popülasyonunun net ortaya çıkmasını için çalışma yapılmasını istiyoruz seferberlik halinde şok tedbirlerle kısırlaştırma yapılarak, hepimizi üzere görüntülerden uzak sokak hayvanı sorunu almayan ülke olarak 4 yılda kısırlaştırma konusunda Belediyeler, Valilikler başta olmak üzere bu konuyla ilgili hızlı çalışma yapmasını en geç 2024'e kadar tüm popülasyonun kısırlaştırılarak bu konunun sorun olmaktan çıkması konusunda görüş ve önerimiz var."

Hayvanlara işkence edenlere hapis cezası getirilmesini önerdiklerini kaydeden Yel, "Dostu bu hale getiren insanlar ertelenmesiz şekilde hapis cezasına çarptırılacaktır. Genel Kurulda mutabakatla bu caniliğin suç olması için sorun çıkmayacaktır. Karne hediyesi olarak hayvan alınması sokağa salınmasını karşı çiplendirme yapılacak. Sokağa alındığında bu tespit edildiğinde en az on bin lira sahibine ceza verilmesi konusunda önerilerimiz var. Ehliyetlere ceza puanı getirilmesi, yol ortasında bırakana da adli işlem yapılmasını öneriyoruz. Irk kulüplerinin desteklenmesini istiyoruz kangal markalı Akbaş gibi cins hayvanların üretilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kapadokya'nın Milli Park statüsünün değiştirilmesine ilişkin soruya Yel, "Cumhurbaşkanımız tarihi doğal zenginliklerin korunası konusunda çok adım atıldı. Milli park sayısında çok önemli lehte adımlar atıldı. Göremedi de daha iyi adım atılmak üzere bu adım atılmıştır" şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara milletvekili Nevzat Ceylan ise şöyle konuştu:

"Gelibolu tek yönetim iradesi alan başkanlığı olarak yürütülüyor. Aynı şey Göreme Milli Parkı'nda yapıldı. Çok bağlılıktan dolayı idari konularda sıkıntıya düşüldüğü görüldü. Orada da alan başkanlığı kuruldu koruma statüsü aynen devam ediyor. Koruma statüsünde hiçbir değişiklik olmadı."

Kaynak: İHA