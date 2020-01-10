Hayvan Hakları Aktivistleri Evsiz Adamdan Bakamıyorsun Diyerek Köpeğini Zorla Aldı
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Hayvan Hakları Aktivistleri Evsiz Adamdan Bakamıyorsun Diyerek Köpeğini Zorla Aldı

Paris'te hayvan hakları aktivistlerinin, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldığı görüntüler gündem oldu.

10.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:19
Hayvan Hakları Aktivistleri Evsiz Adamdan Bakamıyorsun Diyerek Köpeğini Zorla Aldı

'te hayvan hakları aktivistlerinin, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldığı görüntüler gündem oldu.




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Paris'te hayvan hakları aktivistleri, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldılar.


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Kaynak: TheGeyik

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