Hayvan Hakları Aktivistleri Evsiz Adamdan Bakamıyorsun Diyerek Köpeğini Zorla Aldı
Paris'te hayvan hakları aktivistlerinin, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldığı görüntüler gündem oldu.
Paris'te hayvan hakları aktivistlerinin, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldığı görüntüler gündem oldu.
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Paris'te hayvan hakları aktivistleri, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldılar.
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