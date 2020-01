Hayvan Hakları Aktivistleri Evsiz Adamdan Bakamıyorsun Diyerek Köpeğini Zorla Aldı

10.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:19

Paris'te hayvan hakları aktivistlerinin, evsiz sokakta yaşayan birinin köpeğini "iyi bakamıyorsun " diyerek zorla aldığı görüntüler gündem oldu.













A post shared by The Geyik (@thegeyik) on Jan 10, 2020 at 7: 51am PST