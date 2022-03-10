Hayvan gübresinden 12 bin 500 haneye elektrik üretiliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, 14 milyon dolar yatırımla kurulan biyogaz enerji santralinde, yılda 30 bin ton hayvan gübresi işlenerek 12 bin 500 hanenin elektriği üretiliyor.

Üç ortaklı biyogaz enerji santrali, merkez Altıeylül ilçesindeki Halalca Mahallesi'nde yaklaşık 66 dönümlük alanda yer alıyor.

Kamyonlarla tesise getirilen ve depolara yerleştirilen gübre, makinelerle taşındığı çürütücü ünitelerde 28 gün bekletiliyor. Bu sürede oluşan metan gazı motorlarda yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüp dağıtım şirketi aracılığıyla şebekeye veriliyor.

Son aşamada sıvı ve katı olarak ayrışan gübre, tarımsal üretimde kullanılmak üzere satışa sunuluyor.

Tesiste yılda 30 bin ton gübre işlenerek 23 bin 100 megavat elektrik elde edilmesiyle yenilenebilir enerji alanına katkı sağlanıyor.

12 bin 500 hanenin elektriğinin üretildiği tesisteki faaliyetle, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

"Günlük 600-650 ton atık işliyoruz"

Energrom Balıkesir Biyogaz Enerji Santrali Tesis Müdürü Onur Dalıcı, AA muhabirine, tesisten önceki dönemde büyükbaş hayvan çiftliklerinden çıkan dışkının düzensiz olarak depolandığını söyledi.

Enerji tesisinin kurulmasıyla bölgedeki hayvan atıklarının düzenli bertarafına büyük katkı sağladıklarını belirten Dalıcı, "Günlük 600-650 ton atık işliyoruz, 500-550 ton civarında da gübre çıkışımız var. Bunun yaklaşık 75 tonu katı, 475 ton civarında da sıvı gübre çıkışımız var. Bölgedeki 10 büyükbaş hayvandan 8'inin dışkısını burada bertaraf edip hem sektöre elektrik enerjisi olarak geri kazanımını hem de gübre olarak geri dönüşünü sağlıyoruz." dedi.

"Sıvı gübre üretim tesisini de faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz"

Biyogaz tesisinde fermente olan susuzlaştırılmış organik katı gübrenin minerallerle zenginleştirilerek satışa hazır hale getirildiği organomineral fabrikasını da bu yıl içinde devreye aldıklarını ifade eden Dalıcı, tesiste 20 bin ton üretim hedefi koyduklarını belirtti.

Yıl sonuna doğru organomineral tesisin hedefini 60 bin tona çıkaracaklarını anlatan Dalıcı, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra sıvı gübreyle ilgili çalışmalarımız var. Küresel ısınma, kuraklık ve yer altı sularının azalması, damlama sulamanın önemini artırıyor. Sıvı gübre de damlama sulamayla birlikte bitkiye verilebiliyor. Biz de Energrom olarak önümüzdeki iki yıllık hedefte sıvı gübre üretim tesisini de faaliyete geçirip hizmete sunmayı düşünüyoruz."

-"Üretilebilecek gaz potansiyelini ölçen cihazlarımız var"

Dalıcı, tesisteki laboratuvarda numune analizi yapıldığını da anlattı.

Laboratuvarda, gelen atıkların organik muhteviyatına, PH dengesine ve çeşitli parametrelerine bakıldığını belirten Dalıcı, şunları kaydetti:

"Burada yine aynı şekilde atıklardan üretilebilecek gaz potansiyelini ölçen cihazlarımız var. Yine elementel ICP cihazımız var. Elementel analizler yapıyoruz. Bunun yanı sıra gübreyle ilgili toprak analizlerini de burada yapıyoruz. Şu anda akreditasyon sürecindeyiz, yıl ortasına kadar bu sürecimizi de tamamlayıp hem sanayiye hem de tarıma burada da hizmet vermeye devam edeceğiz.

Burada hem bizim prosesle ilgili işleyişimizi kontrol altında tutuyoruz hem de bölgedeki çiftçilere bir toprak analizi imkanı sunduk. Bununla ilgili de ilk seneyi çok cüzi, maliyetine dediğimiz miktarlarda bir fiyat belirledik. Bölgedeki toprağın analizini de yapıyoruz. Buna bağlı olarak da artan gübre fiyatlarına göre fazla gübre kullanımının önüne geçecek şekilde reçeteler düzenleyip çiftçilerimize eğitimle birlikte bölgede kalkındırmayı hedefliyoruz."