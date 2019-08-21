Hayvan dostu proje

21.08.2019 11:10

Lüleburgazlı Daçilla Photography ismiyle hizmet veren yenidoğan ve konsept fotoğrafçısı Damla Çiflikli, sokak hayvanlarına mama karşılığı konsept evcil hayvan fotoğrafları çekerek anlamlı bir proje başlattı.

Lüleburgaz ve çevre ilçelerde Daçilla Photography ismiyle gerçekleştirdiği yenidoğan ve konsept fotoğraf çekimleriyle hizmet veren Damla Çiflikli, sokak hayvanları için bir proje başlattı. Yenidoğan çekimlerinin yanı sıra Lüleburgaz'da ilk defa evcil hayvan fotoğraf çekimleri gerçekleştiren Damla Çiflikli, sokak hayvanları için 15 kilogramlık mama alıp fişini gösteren vatandaşların evcil hayvanlarının ücretsiz olarak konsept fotoğraflarını çekiyor.

Özel olarak hazırladığı konseptlerle fotoğraf çekimlerinde bulunduğunu söyleyen Damla Çiflikli "Hayvanları seviyorum, onlar bize gönderilmiş en masum armağanlar. Bizim de onlara sahip çıkarak tüm temel ihtiyaçlarını karşılamamız gerekmekte. Ben de buradan yola çıktım ve bir fotoğrafçı olarak onlara nasıl yardım edeceğimi düşündüm. Sonuç olarak böyle bir proje başlattım. Benim istediğim Lüleburgaz'da çok sayıda bulunan sokak hayvanlarına elimden geldiğince yardımcı olmak ve halkımızı da buna teşvik etmek" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA