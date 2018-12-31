Hayvan Dostu Pati Cafe Ev Yemekleri Açıldı

Hepsi doğal ve el yapımı

Pati Cafe ev yemekleri her gün öğlen menüsünde farklı, yöresel butik ev yemekleri, sabahları kahvaltıda anne gözlemesi, menemen, omlet ve tost çeşitleri yer alıyor. Özel filtre kahve bitki çayları, ev yapımı kurabiyeler tamamen organik şekilde damaklara lezzet katmaya hazır. Ev çorbası, zeytinyağlı salata çeşitleri, soğuk mezeler, pasta ve tatlı çeşitleri de zengin menü de yer alıyor.

Misafirler çok beğeniyor

Yenikent Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Fikri Arslan ve 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik'in açılış kurdelesini kestiği Pati Cafe Ev Yemekleri'nin açılışına; 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, Sakarya İl Emniyet eski Müdürü Osman Babadağı'da katıldı. Hayvan dostu Pati Cafe Ev Yemeklerini ve mekânı çok beğenen davetliler, genç işyeri sahibi Görkem Göklüoğlu'na teşekkür etti.

GÖKLÜOĞLU: "Can dostlarımıza sahip çıkıyoruz"

Neden Pati Cafe Ev Yemekleri ismi verdiği noktasında mekan sahibi ve eğitimli aşçı Görkem Göklüoğlu; sosyal sorumluluk çerçevesi de "Yemek artıkları ile sokak canlarını doyuruyoruz. Sadece atığın dışında özel besleme de yapıyor, can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Pati Cafe tamamen hayvan dostu bir yer. Ekibimiz de annem, komşum, teyzem, anneannem bulunuyor. Tamamen doğal ev ortamı ve kadınlar mutfağı yer alıyor"

Kaynak: Bültenler