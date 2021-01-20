Hayvan dostu öğretmenler, geri dönüşüm malzemeleriyle kuşları yuva sahibi yaptı

Karaman'da bazı öğretmenler, kuşların kışın aç ve soğukta kalmamaları için geri dönüşüm malzemelerinden yuva ve yemlik yaptı.

Karaman'da bazı öğretmenler, kuşların kışın aç ve soğukta kalmamaları için geri dönüşüm malzemelerinden yuva ve yemlik yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karaman Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi'nde görevli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla çalışma yaptı.

Öğretmenler, bu kapsamda "her atılanın çöp olmadığı" bilincini oluşturmak ve yeni ürün elde etmek için "Kuşlar İçin Yuva Projesi"ni hayata geçirdi.

Okul Müdürü Barbaros Orman rehberliğinde öğretmenler evlerinde kullanılmayan geri dönüşüm malzemelerini merkezin atölyesine getirdi.

Plastik şişelerden yemlik, tahta, karton ve kağıt malzemelerden kuş yuvası yapan öğretmenler, bunları okulun bahçesindeki ağaçlara astı.

Şu ana kadar 20 kuş yuvası yapan öğretmenler, talep gelmesi halinde başka okulların bahçelerindeki ağaçlara asılmak üzere benzer yuvalar yapmayı planlıyor.

Orman, AA muhabirine, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde eğitim öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle haftada bir kez okula geldiğini söyledi.

Öğretmenlerin bu dönemi daha verimli geçirmek için ortak bir projede bir araya gelme kararı aldıklarını aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Öğretmen arkadaşlarımız, geri dönüşüm malzemelerini nasıl değerlendirebiliriz diye düşünerek kuşlar için yuva ve yemlik yaptı. Kış aylarının bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalan hayvanlar için etkinlik yaptılar, geri dönüşümden elde ettikleri yemlik ve yuvaları okulumuzun ağaçlarına astılar. Öğretmenlerimizi bu duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum."

"Örnek olmak istedik"

Öğretmenlerden Bayram Gökdemir da kuşların kış aylarında yem bulmada zorlandıkları için böyle bir proje yaptıklarını aktardı.

Gökdemir, "Bu projede plastik şişeleri ters çevirerek yağmur suyunun dolmasını, kuşların yağmur sularından yararlanmasını ve yemlerini yemesini sağladık. Sıfır Atık Projesi'ne bu projemizle destek vermiş olduk. Umarız doğa için, hayvanlarımız için çok yararlı olur. Böyle proje yaparak başkalarına örnek olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Ayşenur Çetinkol ise projelerinin doğaya ve hayvanlara faydalı olması temennisini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal