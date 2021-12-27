Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 17 bin metrekarelik ikinci hayvan barınağı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında 17 bin metrekare alanda hem kediler hem de köpekler için modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağını inşa edeceklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki sahipsiz hayvanlarla ilgili talimatını hatırlatarak, belediye olarak bu yönde devam eden çalışmaları olduğunu belirtti.

Gönül belediyeciliğini hayatın her alanında uygulamaya yansıtabilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Milli Emlak'tan tahsis edilen yeni yerde projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. 2022'de yeni, modern, günün koşullarına uygun ikinci bir hayvan barınağı yapacağız. Ayrıca bölgesel olarak çalışmalarımız da sürecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Barınma Evi'nin 24 bin metrekare alanda hizmet verdiğini hatırlatarak, "Yeni yapılacak barınağımız 17 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Burada ayrı ayrı kurulacak hem kedi hem de köpek barınağımızın ihalesi 2022 yılında yapılacak. Yeni tesisimiz gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvanseverler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Memduh Büyükkılıç, ulaşımın kolaylıkla sağlanacağı yeni tesisin son teknolojiyle ve hayvan dostlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirildiğini sözlerine ekledi.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Molu Köpek Barınma Evi, sağlıklı hayvanların yanı sıra engelli köpeklere de ev sahipliği yapıyor. Yasa gereği sahiplendirilemeyen engelli köpeklerin yemek ve su ihtiyaçlarını görevliler karşılıyor.

Merkez Talas ilçesinde de belediyenin sokak hayvanları için Pati Evi bulunuyor. 2019 yılında açılan ve 5 bin metrekare alana sahip Talas Pati Evi, sokak köpeklerine ev sahipliği yapıyor. İlçede hasta ve yaralı sokak hayvanları, alanında eğitimli personel tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne naklediliyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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