Hayvan dostu belediye Mamak
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Hayvan dostu belediye Mamak

Hayvan dostu belediye Mamak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mamak Belediyesi, hayvanlara yönelik sürdürdüğü koruyucu çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi, hayvanlara yönelik sürdürdüğü koruyucu çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı içerisinde hizmet veren belediyenin Evcil Hayvanlar Polikliniği'nde, kısırlaştırmadan kuduz aşısına, iç dış parazit tedavisinden enjeksiyona kadar birçok sayıda tedavi gerçekleştiriliyor.

Hayvanların temel haklarına kavuşması noktasında herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok vazife var. Bütün varlıkların hakkına saygı duymak ve bu hakkı korumak, ancak hayvan sevgisi olan insanlardan müteşekkil bir toplumla mümkündür. Belediye olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla hayvanları korumak ve onların yaşama hakkı konusunda toplumsal hassasiyet oluşturmak için yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Hayvan dostu belediye Mamak
Hayvan dostu belediye Mamak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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