Hayvan Deneyleri Türkiye'de Yapılacak: Büyük Bir Laboratuvar Kuruldu Hayvan deneyleri birçok ülkede üniversiteler öncülüğünde yapılıyor.

Hayvan deneyleri birçok ülkede üniversiteler öncülüğünde yapılıyor. Türkiye'de ise ne yazık ki bugüne kadar kapsamlı hayvan deneyleri yapan bir üniversite bulmak mümkün değildi. Elbette laboratuvarlarda deneyler yapılıyordu ancak yeterli kapasiteye sahip değillerdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Bir süredir laboratuvar deneylerini yapılabileceği bir merkezin kurulması amaçlanıyordu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MSKÜ-MUDEM) sonunda faaliyete açıldı. Burası, Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde çalışmalarını devam ettirecek. Dilerseniz bu laboratuvarı biraz daha yakından tanıyalım.

Hayvan deneylerinin yapılacağı laboratuvarda neler var?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulan bu laboratuvarda, birçok farklı canlı hayvan türü kullanılacak. 4 Hazirandan itibaren izinleri alan laboratuvar ekibi, şimdi yeni yeni deneylere başladıklarını söyledi. Fare, sıçan ve tavşan türleri için üretim, tedarik, kullanım alanlarını kapsayan izinler de alındı.

Burası; Yönetim, uygulama ve üretim katı olmak üzere 3 alandan oluşacak. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Merkezde, deney hayvanı üretilen ve barındırılan tüm kapalı alanlarda dijital nem ve sıcaklık göstergeleri, otomatik ve programlanabilir havalandırma ile hava sıcaklığı düzenleme donanımı ve derecelendirilebilir aydınlatma sistemleri kuruldu. Bununla birlikte temel nitelikli laboratuvarın donanım tefrişatı da yapıldı. Aynı anda birden çok araştırma projesine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip MSKÜ-MUDEM, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek transgenik hayvanlar ve aşı çalışmalarına da imkan sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Kurulan yeni laboratuvarlarda sadece akademisyenler değil aynı zamanda şartları sağlayan araştırmacılar da yer alabilecek. Sizce bu merkez ile birlikte, Türkiye'deki bilim ortamı daha kapsamlı hale gelebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.