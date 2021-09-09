Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi
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Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi

Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda, hayvan damında salça üretildiği ve satışa sunulduğu ihbarı üzerine adrese jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda, hayvan damında salça üretildiği ve satışa sunulduğu ihbarı üzerine adrese jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi. Baskında piyasa değeri 900 bin lira olan ürün ele geçirilirken, hayvan damındaki görüntüler pes dedirtti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkiinde, Y.K. adlı bir kişinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, hayvan damı olarak kullanılan alanda insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa ilçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 adet üretim havuzu, 5 adet üretim makinası ile satışa sunulmak üzere plastik bidonlar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan toplam 52 bin 409 kilogram ağırlığında işlenmiş biber közü ve salça sosu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.K. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. İşletme ise mühürlendi. - İZMİR

Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi
Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi
Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hayvan damında ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi - Haberler
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